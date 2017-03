Momodora: Reverie Under The Moonlight: Pixel-Plattform-Action demnächst auf PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Das vierte Spiel der Momodora-Serie, Reverie Under The Moonlight erscheint am 16. März auf PlayStation 4 und am 17. März auf Xbox One, wie Publisher Playism mitgeteilt hat. Ein Jahr nach seiner Veröffentlichung auf PC debütiert die Serie damit auf Konsolen, nachdem rdein , der kreative Kopf hinter der als Bombservice bekannten Entwicklergruppe, die Vorgänger ausschließlich für Windows herausgegeben hatte.Reverie Under The Moonlight ist dabei keine gewöhnliche Fortsetzung der bisherigen Abenteuer, sondern erzählt eine Geschichte 400 Jahre vor der des dritten Spiels. In einem Land, wo sich das Böse ausbreitet und die Toten wiederauferstehen, hält die Priesterin Kaho als Einzige die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufrecht. Sie bekämpft Monster sowohl mit Pfeil und Bogen als auch mit Nahkampf-Kombos, legt sich mit mächtigen Bossen an, entdeckt Geheimnisse und kombiniert Gegenstände, um sich taktische Vorteile zu verschaffen.Während die ersten beiden Spiele der Momodora-Serie nach wie vor kostenlos verfügbar sind, wurde Momodora 3 vor drei Jahren auf Steam veröffentlicht. Reverie Under The Moonlight ist sowohl auf Valves Plattform als auch über Playism und GOG verfügbar.Letztes aktuelles Video: PlayStation-4-Trailer