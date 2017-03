Diablo 3: Rise of the Necromancer: Spielszenen, Fähigkeiten-Videos und Details zur Rückkehr des Totenbeschwörers - 4Players.de

Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC) Screenshot - Diablo 3: Rise of the Necromancer (PC)

Wir konnten kürzlich bei Blizzard Entertainment einen Blick auf den Totenbeschwörer werfen, der mit der kostenpflichtigen Erweiterung Diablo 3: Rise of the Necromancer (Rückkehr des Totenbeschwörers) als neue Klasse für Diablo 3: Reaper of Souls ins Spiel kommen wird. Das Add-on soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 zeitgleich für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - einhergehend mit Patch 2.6. Weder einen konkreten Termin noch einen Verkaufspreis verrieten die Entwickler.Folgende Spielszenen zeigen den Totenbeschwörer im Kampf, allerdings wird nur ein Bruchteil seiner Kampffähigkeiten eingesetzt. Weiter unten werden einige Fertigkeiten genauer vorgestellt.Der Totenbeschwörer ist wie der Hexendoktor eine Pet-Klasse (mit Begleitern). Seine Primärressource sind "Essenzen", die sich u. a. mit der Fähigkeit "Todessense" einsammeln lassen. Pro getroffenem Gegner werden Essenzen generiert. Neben den Skeletten kann der Totenbeschwörer auch einen Blutgolem beschwören, der den Gegnern das "Blut entzieht" und damit den Totenbeschwörer heilt.Zusätzlich zu der Kadaverexplosion als Flächenangriff kann der Totenbeschwörer eine Blutnova, mit einem (ziemlich übertriebenen) Grafikeffekt in Nahkampfreichweite auslösen. Der Einsatz von Blutnova kostet Gesundheitspunkte.Da einige der Blut-Fähigkeiten des Totenbeschwörers zusätzlich zu den Essenzen noch Gesundheitspunkte als Ressource kosten, gibt es mehrere Möglichkeiten, um wieder an Gesundheit zu gelangen. Mit der Fertigkeit "Verschlingen" können zum Beispiel Leichen "eingesammelt" werden, was sowohl Essenzen als auch Gesundheit bringt. "Verschlingen" lässt sich daher gut mit der Blutnova kombinieren. Mit "Blutige Pfade" kann man sich übrigens kurzzeitig einige Meter in eine Richtung teleportieren und so Hindernisse oder Gegner überwinden.Eine weitere Gelegenheit, um an Gesundheitspunkte zu gelangen, ist der Egelfluch ("Leech"). Alle Gegner, die von dem Fluch (Flächeneffekt) betroffen sind und dann vom Totenbeschwörer attackiert werden, stellen Lebensenergie bei ihm und seinen Verbündeten wieder her.Neben den oben erwähnten Fertigkeiten wird der Totenbeschwörer, der wie gewohnt als männliche und weibliche Version zur Verfügung stehen wird, die Fähigkeiten Kadaverexplosion, Knochenspeer (durchschlägt Gegner), Siphon Blood (Blutsauger) und Skelette beleben (Nahkämpfer und Bogenschützen) einsetzen können. Des Weiteren können getötete Gegner für kurze Zeit wiederbelebt werden und kämpfen dann für den Totenbeschwörer. Es können aber nicht alle Kreaturen "wiederbelebt" werden. Daneben setzt der Totenbeschwörer auf Beschwörungen von Skeletten und Skelettbogenschützen. Manche Begleiter sind dauerhaft aktiv, manche "leben" nur eine bestimmte Zeit lang. Im Gegensatz zum Hexendoktor wird man mehr Kontrolle über die Begleiter haben - ohne jedoch eine zusätzliche Steuerungsleiste nutzen zu können. Skelette greifen normalerweise direkt die Gegner an (ohne Einfluss des Totenbeschwörers), aber wenn man die "aktive Fähigkeit" der Skelette benutzt, kann man ihre Position verändern und sie zum Beispiel dazu bringen, dass sie einen Gegner "tanken". Bei dem Blut-Golem kann man beispielsweise aktiv eine Crowd-Control-Fertigkeit einsetzen.Um die Ausbalancierung gegenüber den anderen Klassen sicherzustellen, soll ein ausführlicher Testlauf auf dem PTR (öffentlicher Testserver) stattfinden. Vier Rüstungssets für den Totenbeschwörer sollen direkt bei der Veröffentlichung der Erweiterung in der zweiten Jahreshälfte zur Verfügung stehen. Die Download-Erweiterung Diablo 3: Rise of the Necromancer wird neben der neuen Klasse noch einen Gefährten, kosmetische Flügel, zwei Charakterplätze, zwei Beutetruhenfächer, einen Porträtrahmen, eine Flagge, ein Banner und ein Bannersiegel enthalten.