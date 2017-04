Diablo 3: Rise of the Necromancer: Exklusive Spielszenen aus dem Betatest: Unterwegs mit dem Totenbeschwörer in den beiden neuen Gebieten "Shrouded Moors" und "Temple of the Firstborn" - 4Players.de

Knochenstacheln (Erzeugt: 24 Essenz): Lasst Knochenstacheln aus dem Boden hervorbrechen, die 150% Waffenschaden pro Sekunde verursachen.

Todessense (Erzeugt: 12 Essenz pro getroffenem Gegner): Schwingt eine beschworene Sense vor Euch und verursacht 150% Waffenschaden als physischen Schaden.

Blut saugen (Erzeugt: 15 Essenz jedes Mal, wenn Schaden verursacht wird): Saugt dem anvisierten Gegner das Blut aus und fügt ihm 300 % Waffenschaden zu. Während 'Blut saugen' kanalisiert wird, werdet Ihr jede Sekunde um 2 % Eures maximalen Lebens geheilt.

Todesnova (Kosten: 20 Essenz): Entfesselt eine Nova, die allen Gegnern im Umkreis von 25 Metern 350% Waffenschaden zufügt.

Knochenspeer (Kosten: 20 Essenz): Beschwört ein durchschlagendes Knochengeschoss, das allen getroffenen Gegnern 450% Waffenschaden zufügt.

Skelettmagier (Kosten: 40 Essenz): Erweckt eine Leiche als Skelett zum Leben, das Eure Gegner angreift. Das Skelett verursacht pro Angriff 400 % Waffenschaden. Bleibt 6 Sek. lang bestehen.

Knochenrüstung (Kosten: 10 Essenz; Abklingzeit: 10 Sek.): Reißt Gegnern in der Nähe die Knochen heraus, wobei sie 150 % Waffenschaden erleiden. Macht aus den Knochen eine Rüstung, die den erlittenen Schaden pro getroffenem Gegner um 3% reduziert, bis zu einem Maximum von 10 Gegnern. Knochenrüstung hält 60 Sek. lang an.

Kadaverlanze (Visiert einen Gegner an und erzeugt Geschosse aus Leichen in der Nähe, die ihm 750 % Waffenschaden zufügen.)

Armee der Toten (Abklingzeit: 120 Sek.): Lasst eine Armee von Skeletten auferstehen, die den Zielort angreifen. Die Skelette fügen allen Gegnern im Umkreis von 15 Metern 3000% Waffenschaden zu.

Altern (Kosten: 10 Essenz): Ein verkrüppelnder Fluch, der die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern um 75% und ihren verursachten Schaden um 20% reduziert. Hält 30 Sek. lang an.

Gebrechlichkeit (Kosten: 10 Essenz): Ein verkrüppelnder Fluch, der Gegner mit weniger als 15 % ihres maximalen Lebens tötet. Hält 30 Sek. lang an.

Egelfluch (Kosten: 10 Essenz): Der Zielbereich wird verflucht. Erfolgreiche Angriffe gegen verfluchte Gegner haben eine Chance, den Angreifer um 1 % seines maximalen Lebens zu heilen. Hält 30 Sek. lang an.

Knochengeist: Entsendet einen Knochengeist, der Gegner verfolgt. Verursacht beim Aufprall 4.000% Schaden. Ihr erhaltet alle 15 Sek. eine Aufladung und könnt bis zu 3 Aufladungen speichern. Die Aufladungszeit wird pro verschlungener Leiche um 1 Sek. reduziert.

Blutige Pfade (Abklingzeit: 5 Sek.; Kosten: 5 %Leben): Entledigt Euch Eurer sterblichen Hülle und taucht in bis zu 50 Metern Entfernung wieder auf.

Simulakrum (Kosten: 50% Leben; Abklingzeit: 120 Sek.): Erschafft ein Simulakrum aus Blut, das 15 Sek. lang Eure Essenzverbraucher dupliziert.

Mit der kostenpflichtigen Erweiterung " Rise of the Necromancer " führt Blizzard Entertainment irgendwann in der zweiten Jahreshälfte die neue Klasse "Totenbeschwörer" in Diablo 3: Reaper of Souls ein. Aktuell wird der Totenbeschwörer einem geschlossenen Betatest unterzogen und wir konnten bereits einen Blick auf die neue Klasse werfen. Zusammen mit dem Totenbeschwörer wird der (kostenlose) Patch 2.6.0 erscheinen, der u. a. zwei weitere Gebiete hinzufügen wird: "Shrouded Moors" (Die Moore) und "Temple of the Firstborn" (Der Tempel der Erstgeborenen). Beide Areale befinden sich in Akt 2 und sind nur im Abenteuermodus zugänglich. An vielen Stellen sind allerdings noch Platzhalter-Texte und unfertige Bereiche (vor allem am Ende) zu sehen.Im ersten Video zeigt der Totenbeschwörer den Flächenzauber "Leichenexplosion". Gegner, die von der Explosion getroffen werden, erhalten Schaden im Umkreis von 20 Metern (150%) Waffenschaden - und gerade wenn viele Gegner auf dem Bildschirm sind, ist die Explosion ziemlich effektiv und blutig. Danach wird das Gebiet "Shrouded Moors" mit sieben Skeletten als Begleitung erkundet. Die Skelettdiener verursachen 50% Waffenschaden pro Angriff und greifen selbstständig irgendwelche Gegner an. Aktiviert man die Fähigkeit erneut und zielt dabei auf einen Gegner, greifen alle Skelette den Gegner an und verursachen mehr Schaden. Im Anschluss werden die primären Fähigkeiten zur Erzeugung der Ressource "Essenz" und die sekundären Fertigkeiten im Einsatz gezeigt. Generell lässt sich der Totenbeschwörer als Pet-Klasse mit vielen Begleitern (Skelettdiener, Skelettmagier, reanimierte Leichen) oder als Nahkämpfer "Meleemancer" mit Todessense, Todesnova (oder Knochenspeer) und Blutgolem spielen. Sämtliche Runen zur Modifikation der Fertigkeiten könnt ihr euch hier anschauen Primär-FähigkeitenSekundär-FähigkeitenIm zweiten Video wird das zweite Gebiet "Temple of the Firstborn" durch "The Excavation" betreten. In dem düsteren Areal warten aufgeblähte Leichen, eiserne Jungfrauen, blutige Rituale und ein neuer Bossgegner (Spoilergefahr). Am Ende werden noch alle passiven Fertigkeiten des Totenbeschwörers gezeigt.Einige weitere ausgewählte Fertigkeiten:Hinweis: Sämtliche Fähigkeiten und Werte können sich im Laufe des Betatests noch verändern oder angepasst werden.Die Download-Erweiterung Diablo 3: Rise of the Necromancer wird neben der neuen Klasse noch einen Gefährten, kosmetische Flügel, zwei Charakterplätze, zwei Beutetruhenfächer, einen Porträtrahmen, eine Flagge, ein Banner und ein Bannersiegel enthalten.