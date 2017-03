Deadbeat Heroes: Comic-Kampfspiel für PC und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Deadbeat Heroes (PC) Screenshot - Deadbeat Heroes (PC) Screenshot - Deadbeat Heroes (PC)

Deadbeat Productions (Entwickler) und Square Enix Collective (Publisher) haben mit Deadbeat Heroes ein "temporeiches und gaunerhaftes" Kampfspiel für PC und Xbox One angekündigt, das in einer von Comics inspirierten Welt angesiedelt ist. In dem Spiel kann man Kugeln ausweichen, Superkräfte stehlen und "geistreiche" Bemerkungen machen. Die Comic-Charaktere sollen besonders "beweglich" sein. Sie können nahtlos springen, sprinten, an Wänden entlang laufen, klettern, Rückwärtssaltos machen sowie in alle Richtungen angreifen und eine Reihe an Superattacken ausführen. Blocken können die zerbrechlichen Protagonisten hingegen nicht."Deadbeat Productions wurde von den ehemaligen Lionhead & Rockstar-Entwicklern Adam Langridge und Imkan Hayati gegründet, die ihre ersten Erfahrungen mit der Entwicklung von Schlüsselmechaniken im Kampf und in Zaubersprüchen in großen AAA-Franchises sammelten, bevor sie ihr eigenes Projekt in Angriff nahmen. Nachdem die Basis des Spiels geschaffen war, rekrutierten Adam und Imkan den BAFTA-preisgekrönten Autor James Leach, um dem Skript des Spiels eine gute Dosis Humor zu verpassen. Deadbeat Heroes ist stark beeinflusst von einer Jugend, die mit Arkaden-Beat-em-ups und dem Lesen von Comics der 60er und 70er verbracht wurde, und ist ein Spiel über Charaktere, die ohne Superkräfte auf die Welt kamen, aber beschlossen, trotzdem Helden zu werden.""Der Debüttitel von Deadbeat Productions ist eine fantastische Demonstration des Talents des Teams", sagt Phil Elliott, Director of Community & Indie Development bei Square Enix London. "Ihre Erfahrung in der AAA-Entwicklung und das erstklassige Skript resultieren in einem 'richtigen' 3D-Kampfspiel, das extrem farbenfroh und oft urkomisch ist. Square Enix Collective freut sich sehr, mit Deadbeat Productions an der Veröffentlichung von Deadbeat Heroes zu arbeiten"."Deadbeat Heroes ist ein Spiel, von dem wir immer geträumt haben", sagt Adam Langridge, Director bei Deadbeat Productions. "Wir freuen uns, dass das Team von Square Enix Collective mit seiner Erfahrung, Vision und Leidenschaft so sehr an das Gameplay, den Stil und ... nun, die Albernheit von Deadbeat glaubt wie wir."