Kova: Futuristisches Action-Abenteuer um das Fermi-Paradoxon - 4Players.de

Sind die Menschen alleine im Universum? Um diese Frage dreht sich das von Black Hive Media entwickelte Action-Adventure Kova , dessen gleichnamige Protagonistin einer geheimnisvollen Spur nachgeht, die sie auf verschiedene, von Menschen besiedelte Planeten führt. Die Söldnerin kämpft dabei nicht nur gegen feindliche Kreaturen, sondern trifft in Siedlungen auch Bewohner, von denen sie optionale Aufträge annimmt. So erhält sie Geld um ihre Ausrüstung, ihr Raumschiff und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie schließt sich zudem einer von drei Fraktionen an, die ihr jeweils unterschiedliche Vorteile bieten.Erscheinen soll Kova für PC - auf Greenlight bitten die Entwickler um Unterstützung, damit dies über Steam geschehen kann. Eine Kickstarter-Kampagne soll zudem am 28. März starten. Da es sich bei den Artworks eines "unangekündigten Spiels" auf der Webseite von Black Hive Media vermutlich um das frisch enthüllte Kova handelt, soll es außerdem wohl auch auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Greenlight-Trailer