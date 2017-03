Rend: Fantasy-Survival mit Rollenspiel-Elementen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC) Screenshot - Rend (PC)

Mit Rend haben die Frostkeep Studios ihr erstes Spiel angekündigt , bei dem es sich um eine Mischung aus Survival, Rollenspiel und Action in einem Fantasy-Szenario handelt. Als Teil von einer der drei Fraktionen Order, Conclave, and Revenant zieht man gegen eine gewaltige Armee von Dämonen in die Schlacht und kämpft auch gegen die Mitglieder anderer Fraktionen um die Vormachtstellung. Es stehen also sowohl PvE als auch PvP auf dem Programm. Darüber hinaus wird auch das Sammeln von Ressourcen und mächtigen Artefakten einen wichtigen Faktor im Spielverlauf darstellen. Denn nur so wird man neue Technologien erforschen und als Folge dessen besseres Equipment wie stärkere Rüstungen herstellen können. Mit umfangreichen Fähigkeiten-Bäumen wird man den Charakter außerdem nach individuellen Vorlieben formen und dem eigenen Spielstil anpassen dürfen.Die Basisverteidigung gehört ebenfalls zu den Aufgaben, wenn man nicht will, dass die mühsam erkämpfte Beute bei Plünderungen den Gegnern in die Hände fällt. Im Gegenzug sollte man aber auch versuchen, die Stützpunkte der Feinde zu attackieren und auszurauben.Die Frostkeep Studios wurden von ehemaligen Entwicklern von League of Legends (Riot Games) und World of Warcraft (Blizzard) gegründet. Noch im Frühjahr will man einen Zugang via Early Access auf dem PC anbieten.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer