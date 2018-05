Rend: Frostkeep Studios starten ersten öffentlichen Alpha-Test - 4Players.de

Die Frostkeep Studios haben den ersten öffentlichen Alpha-Test ihres Fantasy-Survival-Titels Rend gestartet. Dort entscheidet man sich für eine der drei Fraktionen und kämpft anschließend in einem 20-köpfigen Team im PvP um den Sieg. Interessierte Spieler können sich weiterhin für eine Teilnahme am Alpha-Test über die offizielle Webseite registrieren "Unser Ziel war von Anfang an, Rend durch direktes Spielerfeedback kontinuierlich wachsen zu lassen und zu optimieren, auf jedem Schritt dieser Projektreise“, so Jeremy Wood, Mitgründer und CEO bei Frostkeep Studios. "Mit Hilfe der Spieler stecken wir viel Liebe in den Erschaffungsprozess, sodass es nicht nur unser, sondern auch ihr Projekt wird. Die Alpha-Testphase stellt einen großen Meilenstein dar, nun da noch mehr Spieler aus aller Welt dem Universum von Rend beitreten und sich unserer Community anschließen können."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer