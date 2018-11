Rend: Early Access: Spielmodi "Klassisch" und "Erforschen" (PvE) angekündigt - 4Players.de

Die beiden neuen Spielmodi "Klassisch" und "Erforschen" werden bald auf dem öffentlichen Testserver ( PTR ) von Rend zur Verfügung stehen. "Klassisch" und "Erforschen" bietet ein offenes Spielgeschehen, frei von vorgegebenen Fraktionen und Festungen. Die Spieler können somit auf andere Spieler treffen und entscheiden, ob sie mit diesen zusammenarbeiten oder lieber auf eigene Faust agieren möchten. Im Gegensatz zum Originalmodus, genannt Fraktionskrieg, sind Aufstiegspunkte durch das Einsammeln von Seelen hier keine Gewinnbedingung und Reckonings kommen ebenfalls nicht vor.Im klassischen Modus können Spieler um die Vorherrschaft kämpfen, indem sie die Stützpunkte anderer belagern, PvP-Kriege führen, Kontrollpunkte einnehmen und Belohnungen für das Besiegen feindlicher Spieler einsammeln. Derweil bietet der Erforschungsmodus ein reines PvE-Spielerlebnis, bei dem andere Spieler oder deren Stützpunkte nicht angegriffen werden können. Durch beide Modi wird es Spielern ermöglicht, sich zu Klans zusammenzuschließen, wobei jeglicher Fortschritt pro Spielfigur stattfindet und es kein Ruf-System gibt. Seelen können weiterhin eingesammelt werden, was zu Belohnungen in Form von Erfahrungspunkten und "Spirit Residue" führt - wobei Yggdrasils gesamte Menge an Seelen unverändert bleibt."Im neusten Update werden die Forschungsfunken für die Einführung der neuen Modi einem deutlichen Wandel unterzogen, was auch das aktuelle Format der Fraktionskriege verbessert. Kreaturen können nun Funken droppen. Auch das Aufstiegspunktmanagement wird ein Update erhalten und von einer Pro-Server-Basis in eine Gesamtmenge umgewandelt, die mit dem Account des Spielers verknüpft ist. Aufstiegspunkte, die durch Gameplay in einem der drei Modi gewonnen wurden, zählen nun auf allen Servern."Die neuen Modi werden parallel zu den geplanten Herbst- und Winter-Features entwickelt ( zum Fahrplan ) und werden live gehen, sobald die Testphase auf dem PTR abgeschlossen ist.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer