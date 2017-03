AereA: Musikalisches Rollenspiel im Ankündigungs-Trailer - 4Players.de

Die Entwickler von Soedesco zeigen im folgenden Ankündigungs-Trailer erste Eindrücke ihres Rollenspiels Aerea , das im Sommer 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Als Schüler des Großmeisters "Guido" geht man den Geheimnissen der Welt von Aezir auf den Grund. In dieser sei die Musik, so die Entwickler, Freund und Feind zugleich. Spieler müssen neun Instrumente finden, um wieder Frieden in der Spielwelt herzustellen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer