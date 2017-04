AereA: Musikalisches Rollenspiel erscheint im Juni für PC, PS4 und Xbox One; Broforce-Komponist an Bord - 4Players.de

Es wird musikalisch in der Fantasy-Welt: Entwickler Triangle Studios und Publisher Soedesco haben bekanntgegeben, dass ihr Rollenspiel AereA am 30. Juni auf PC, PS4 und Xbox One startet - als Download sowie als Box-Version. Dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in dem sich alles um Musik dreht. Für den Soundtrack konnte man den Broforce -Komponisten Deon van Heerden gewinnen. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Schülers von Großmaestro Guido und erkundet Aezir, eine schwebende Insel, die zersplittert ist. Seine Mission ist es, die neun Ur-Instrumente zu finden und zurückzubringen, um das Gleichgewicht und den Frieden in der Welt wiederherzustellen. Man muss alle Teile der zersplitterten Inseln erkunden, Quests abschließen, Rätsel lösen, Bosse besiegen und die Wahrheit über die Inseln aufdecken. Spielbar sind Wolff, der Harfenbogenschütze, Jacques, der Celloritter, Jules, der Lautenmagier, Claude, der Trompetenschütze. Auch ein lokaler Koop-Modus ist enthalten. Mit Hilfe gesammelter Notenblätter erlernt man neue Fähigkeiten.• Genieße den wundervoll handgezeichneten Grafikstil zum Thema Musik• Erlebe die Geschichte, um herauszufinden, was der schwebenden Insel zugestoßen ist• Spiele vier verschiedene Charaktere, von denen jeder seine eigenen, einzigartigen Fähigkeiten besitzt• Kämpfe gegen neun einzigartige Bosse, die von bestimmten Musikinstrumenten inspiriert wurden• Erkunde verschiedene Inseln, auf denen es eine Vielzahl von Biomen, Gegnern und Rätseln gibt• Wechsle jederzeit zum lokalen Koop-Modus, um mit bis zu vier Freunden ein Team zu bilden"Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer