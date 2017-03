Train Sim World: CSX Heavy Haul: Zugsimulator erscheint morgen - 4Players.de

Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC) Screenshot - Train Sim World: CSX Heavy Haul (PC)

Dovetail Games wird den Zugsimulator Train Sim World: CSX Heavy Haul am 16. März 2017 für PC veröffentlichen ( Preis : 29,99 Euro). Die Simulation wird aus der Egoperspektive gespielt, basiert auf der Unreal Engine 4 und enthält die SimuGraph Vehicle Dynamics Engine von Dovetail Games. Die "erste Entwicklungsstufe" des Spiels umfasst die Sand-Patch-Grade-Route, die über eine Strecke von 60 Meilen durch die US-amerikanischen Allegheny Mountains in Pennsylvania und Maryland verläuft. Sieben Tutorials werden geboten - angefangen beim Einstieg in die Software bis hin zur Bedienung der Lokomotiven."Neulinge erhalten über ein bedienbares User-Interface eine Vorstellung des Spiels, das Anweisungen und die wichtigsten Bedientasten zeigt, wie zum Beispiel den Leistungsregler, Richtungswender, automatische Bremsen und Signalhorn. So können die Spieler schnell und einfach loslegen. Erfahrene Spieler haben die Wahl: Sie können die Funktionen der Steuerungen im Führerstand nämlich auch ohne die Anweisungen, Bedientasten und User-Interface nutzen. Das beinhaltet dann die digitalen Anzeigen, alle Bremssysteme und die Langsamfahrsteuerung bei der Kohleverladung", schreiben die Entwickler. "Im Ich-Perspektive-Modus können die Spieler tatsächlich jedes Detail 'spüren', während sie herumlaufen, um die Umgebung zu erkunden, und mit den Zügen interagieren. In sechs (...) Szenarien können die Spieler an Tätigkeiten teilnehmen, die auch in der echten Welt der Lokomotivführer vorkommen, wie zum Beispiel Kohleverladung, Rangieren, Betanken und das Wenden der Lokomotive auf einer Drehscheibe. Ein brandneuer 'Fahrplanmodus' ermöglicht die Neugestaltung eines kompletten 24-Stunden-Fahrplans und erlaubt es den Spielern, jeden der Züge in diesem Fahrplan zu steuern - gemischte, lokale und kurze Güterzüge - und gibt ihnen somit die Gelegenheit, einen Tag im Leben eines echten Lokführers zu erleben. In Train Sim World: CSX Heavy Haul stehen den Spielern drei unterschiedliche Typen von Lokomotiven und in den Führerständen die komplette Bandbreite interaktiver Funktionen zur Verfügung."Rob O'Farrell, Senior Vice President of Development bei Dovetail Games, sagt: "Wir haben zehn Jahre Erfahrung und Expertise beim Auf- und Ausbau von Zugsimulatoren, die leben und atmen. Unsere Mission bei der Entwicklung von Train Sim World war es, Train Simulator von dieser Basis auf die nächste Ebene zu heben. Doch CSX Heavy Haul ist nur der Anfang, denn Train Sim World wird ein noch nie dagewesenes Qualitätsniveau in Bezug auf Realismus in jedem Aspekt des Spieles liefern. Das Spiel wird kontinuierlich weiterentwickelt und wachsen, und dank zusätzlicher, neuer und aufregender Funktionen und Inhalte können wir unsere Fangemeinde auf eine unglaubliche Reise mitnehmen."Doug McConkey, Business Director bei Dovetail Games, fügt hinzu: "Wir von Dovetail Games haben das Ziel, mehr als ein flüchtiges Spielerlebnis zu schaffen; wir erschaffen vielschichtige digitale Hobbys, die ein intensives Eintauchen ermöglichen und unserer extrem engagierten Spieler-Community über viele Jahre hinweg interessante Herausforderungen und anspruchsvolle Unterhaltung bieten. Da über die Online-Vertriebsplattform Steam mehr als eine Million Einheiten unserer Train Simulator Serie verkauft wurden und sie 2016 einer der Top-100-Artikel war, wissen wir, dass wir in Sachen Zugsimulation sehr gut vorangekommen sind. Train Sim World: CSX Heavy Haul ist erst der Anfang einer ganz neuen Ära der Zugsimulation und wir haben noch große Pläne für unsere erfahrene und kenntnisreiche Community. Wer bisher noch keine Erfahrungen mit Zugsimulationen gemacht hat, für den ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, einzusteigen."Letztes aktuelles Video: Teaser