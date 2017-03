Sailaway - The Sailing Simulator: Online-Segel-Simulation mit Echtzeit-Wetterdaten und realistischen Größendimensionen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Sailaway - The Sailing Simulator (Mac) Screenshot - Sailaway - The Sailing Simulator (Mac) Screenshot - Sailaway - The Sailing Simulator (Mac) Screenshot - Sailaway - The Sailing Simulator (Mac) Screenshot - Sailaway - The Sailing Simulator (Mac) Screenshot - Sailaway - The Sailing Simulator (Mac) Screenshot - Sailaway - The Sailing Simulator (Mac) Screenshot - Sailaway - The Sailing Simulator (Mac)

Seit zwei Jahren befindet sich Sailaway bei dem niederländischen Studio OrbCreation in Entwicklung. Das Debütspiel des Studios wird in Zusammenarbeit mit Publisher Irregular Corporation im Frühjahr (April) auf PC und Mac als Early-Access-Titel erscheinen (Preis: 36,99 Euro). Die Entwickler wollen das "realistischste, digitale" Segel-Erlebnis in einer Online-Welt mit einer detaillierten Weltkarte bieten. In Sailaway kann eine Reise über den Pazifik mehrere Monate dauern - genau wie auf einem echten Boot. In der (persistenten) Online-Welt kann man seine Einstellungen entsprechend umfassend anpassen und sein Boot sogar weitersegeln lassen, wenn man nicht online ist. Der jeweilige Fortschritt wird dann per Email kommuniziert. Echtzeit-Wetterdaten, die von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bezogen werden, sollen für eine realistische Darstellung des Wetters sorgen.In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Spieler und Segler wählen aus drei Typen von (...) Booten, dem 38' Cruiser, einem Mini-Transat oder einer 45' Classic-Yacht - allesamt genau modelliert und mit präziser Steuerung und Navigation (...) Mit genau modellierten Wellen und authentischer, auf den jeweiligen Standort basierender Wasserfarbe (Wellen und Wellenverhalten unterscheiden sich von Ozean zu Ozean) und einem perfekten Wechsel zwischen Tag und Nacht wird Sailaway zum besten Segel-Simulator auf dem Markt. Mit einer Reihe von Schwierigkeitsstufen erlaubt Sailaway zahlreiche Anpassungen für Segelanfänger und lässt sie nach und nach zu vollwertigen Seglern werden - gleichzeitig werden mit tiefgehenden Funktionen auch erfahrene Kapitäne gefordert. Die Entwickler von Orbcreation sind sich darüber bewusst, dass die Ozeane der Welt ein durchaus einsamer Ort sein können und integrieren deshalb einen In-Game-Echtzeit-Global-, Lokal- und Gruppenchat - damit Matrosen und Kapitäne frei miteinander kommunizieren können. So plant man umfangreiche Reisen oder gibt anderen Spielern wertvolle Tipps und Hinweise. Es lassen sich zudem auch andere Spieler auf das eigene Boot einladen, um die bevorstehende Reise gemeinsam zu bewältigen. Konkurrenz und Wettbewerb sind jedoch ebenso gerne gesehen - und so bietet Sailaway die Möglichkeit, eigene Rennen mit Start- und Ziellinien zu erstellen.""Sailaway begann als Experiment, um zu sehen, ob es möglich wäre, ein Segelboot zu schaffen, das auf Änderungen der jeweiligen Segelverhältnisse reagiert", erklärt Richard Knol, die Ein-Mann-Entwicklungskraft hinter Sailaway, "aber es verwandelte sich bald in ein Vollzeit-Leidenschaftsprojekt, in dem jeder Aspekt des Segelns in möglichst umfangreicher Weise umgesetzt wurde."Stuart Morton, Produzent bei The Irregular Corporation, sagte: "Als wir Sailaway sahen, war uns sofort klar, dass es einen massiven Reiz auf den Markt der Simulationsspiele ausüben würde. Es ist mit viel Liebe entstanden und spart absolut keine Details aus."Letztes aktuelles Video: Teaser