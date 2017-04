Sailaway - The Sailing Simulator: Segel-Simulation sticht in Early-Access-Gewässer - 4Players.de

Mehr Tutorials, die Spielern helfen, sich mit den feineren Aspekten des Segelns auseinanderzusetzen

Mehr Herausforderungen, um die Fähigkeiten auf die Probe zu stellen

Erweiterte Auswahl der Boote

Steam-Achievements

Verbesserungen von visuellen Effekten und Audio

Hinzufügen weiterer Nachthimmel-Details

Verbesserungen der Landmassentreue

Zuschauermodus

Verbesserung der Welthandelsdaten

Hinzufügen weiterer Bootsdaten zur In-Game-Welt

Gezeitenwasserspiegel und Strömungen

Vom Benutzer organisierte Rennen und Veranstaltungen.

Das niederländische Studio OrbCreation hat die Early-Access-Version von Sailaway bei Steam für 36,99 Euro veröffentlicht. Das Spiel ist derzeit in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch und Niederländisch lokalisiert. Die Entwickler wollen das "realistischste, digitale Segel-Erlebnis" in einer Online-Welt mit einer detaillierten Weltkarte bieten. In Sailaway kann eine Reise über den Pazifik mehrere Monate dauern. In der persistenten Online-Welt kann man - je nach Einstellungen - sein Boot sogar weitersegeln lassen, wenn man nicht online ist. Der jeweilige Fortschritt wird dann per Email kommuniziert. Echtzeit-Wetterdaten, die von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bezogen werden, sollen für eine realistische Darstellung des Wetters sorgen.In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Spieler und Segler wählen aus drei Typen von (...) Booten, dem 38' Cruiser, einem Mini-Transat oder einer 45' Classic-Yacht - allesamt genau modelliert und mit präziser Steuerung und Navigation (...) Mit genau modellierten Wellen und authentischer, auf den jeweiligen Standort basierender Wasserfarbe (Wellen und Wellenverhalten unterscheiden sich von Ozean zu Ozean) und einem perfekten Wechsel zwischen Tag und Nacht wird Sailaway zum besten Segel-Simulator auf dem Markt. Mit einer Reihe von Schwierigkeitsstufen erlaubt Sailaway zahlreiche Anpassungen für Segelanfänger und lässt sie nach und nach zu vollwertigen Seglern werden - gleichzeitig werden mit tiefgehenden Funktionen auch erfahrene Kapitäne gefordert. Die Entwickler von Orbcreation sind sich darüber bewusst, dass die Ozeane der Welt ein durchaus einsamer Ort sein können und integrieren deshalb einen In-Game-Echtzeit-Global-, Lokal- und Gruppenchat - damit Matrosen und Kapitäne frei miteinander kommunizieren können. So plant man umfangreiche Reisen oder gibt anderen Spielern wertvolle Tipps und Hinweise. Es lassen sich zudem auch andere Spieler auf das eigene Boot einladen, um die bevorstehende Reise gemeinsam zu bewältigen. Konkurrenz und Wettbewerb sind jedoch ebenso gerne gesehen - und so bietet Sailaway die Möglichkeit, eigene Rennen mit Start- und Ziellinien zu erstellen."Folgende Features sollen im Early-Access-Verlauf hinzugefügt werden:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer