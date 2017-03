Crawl: Geselliger Dungeon-Crawler lässt ab April Monster und Helden aufeinander los - 4Players.de

Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux) Screenshot - Crawl (Linux)

Der seit August 2014 im Early Access befindliche Dungeon-Crawler Crawl soll am 11. April 2017 endlich offiziell erscheinen. Und das nicht nur für PC, Mac und Linux, sondern auch auf PlayStation 4 und Xbox One, wie Entwickler Powerhoof mitteilt . Der Preis wird mit 14,99 Euro angegeben. Das besondere an dem Kerkerabenteuer im Pixelstil ist die Möglichkeit, im lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Teilnehmer sowohl als Held als auch als Monster ins Spielgeschehen eingreifen zu können.Dazu heißt es von den australischen Entwicklern via PlayStation Blog : "In Crawl könnt ihr gigantische, schwergewichtige Bosse bekämpfen oder diese Bosse selbst steuern, um nervtötende Abenteurer an Ort und Stelle zu zerquetschen! Wir sind große Fans von lokalen Multiplayer-Modi, deshalb könnt ihr auch mit euren Freunden spielen und die Bosse gemeinsam steuern. Oder ihr tretet gegeneinander an, indem ihr den Helden spielt und eure Freunde Fallen und Monster kontrollieren, um euch zu vernichten"."Die letzten dreieinhalb Jahre haben wir hart an dieser Idee gearbeitet. Jetzt gibt es über 60 Monsterarten, jede mit einer einzigartigen Mechanik, die es zu meistern gilt. Ihr könnt zu allem werden: Von riesigen Ratten und Spinnen über Hexen, die aus Helden Frösche machen und Magier mit Tentakeln, die sich teleportieren können, bis hin zu Nekromanten, die Armeen von Untoten befehligen.Wenn ihr den Helden nicht als Monster bekämpfen wollt, könnt ihr auch den Dungeon um ihn herum heimsuchen. Klappert mit Ketten, werft Möbel, erweckt Bilder zum Leben oder kontrolliert gemeine Fallen. Von Armbrüsten bis hin zu Stacheln und riesigen Sägeblättern könnt ihr alles, was ihr in einem Dungeon-Crawler erwartet, jetzt auch aus der anderen Perspektive erleben." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden, selbstironischen Trailer:Letztes aktuelles Video: Termin-Ankuendigung