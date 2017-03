Battle Princess Madelyn: Von Ghouls N' Ghosts und Wonder Boy 3 inspiriertes 2D-Action-Adventure auf Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC) Screenshot - Battle Princess Madelyn (PC)

Casual Bit Games haben eine Kickstarter-Kampagne zu Battle Princess Madelyn gestartet, um das von Klassikern wie Ghouls N' Ghosts und Wonder Boy 3: The Dragon's Trap inspirierte und mit der Unity-Engine realisierte 2D-Action-Adventure voraussichtlich im Februar 2018 auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Wii U veröffentlichen zu können. Darin begeben sich Jungritterin Madelyn und ihr Geisterhund Fritzy auf eine Reise, um ihre Familie und ihr Königreich aus den Fängen eines bösen Zauberers zu befreien.Versprochen werden zehn Schauplätze, klassisches Gameplay, ein sich automatisch anpassender Schwierigkeitsgrad sowie Musik von John McCarthy (Nintendo Quest) und Gryzor87. Von den als Finanzierungsziel veranschlagten 60.000 Kanadischen Dollar wurden bereits 42.831 von 737 Unterstützern zugesagt. Bis zum Ende der Kampagne am 11. April 2017 bleiben noch 28 Tage Zeit, um auch die restlichen 17.169 Dollar einzusammeln. Die PC-Version gibt's ab 18, eine Konsolenfassung ab 30 Dollar. Zudem wird eine kostenlose Pre-Alpha-Demo auf Steam und Indie DB zum Download angeboten.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Video