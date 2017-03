Battle Princess Madelyn: Finanzierung des geistigen Nachfolgers von Ghouls N' Ghosts übertrifft Erwartungen - 4Players.de

Bildquelle: Kickstarter

Die Kickstarter-Kampagne zu Battle Princess Madelyn läuft besser als es sich die Initiatoren je hätten träumen lassen: Bereits nach wenigen Tagen wurde das Finanzierungsziel von 60.000 Kanadischen Dollar erreicht und danach ein Zusatzziel nach dem anderen abgeräumt:Die Entwickler seien teils kaum nachgekommen, neue Stretch Goals aufzustellen. Viele Fans hätten dem Team geschrieben, dass Battle Princess Madelyn der geistige Nachfolger von Ghouls N' Ghosts sei, auf den sie all die Jahre gewartet hätten, so Creative Director Christopher Obritsch.24 Tage vor Ende der Kampagne haben 1.809 Unterstützer 116.540 Dollar zugesagt und damit zehn Extraziele finanziert. Bei 125.000 Dollar soll es noch einen zusätzlichen Level, bei 150.000 Dollar eine Umsetzung für PlayStation Vita geben. Ansonsten soll das 2D-Action-Adventure Anfang 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Wii U erscheinen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Video