The Evil Within 2: Düsterer Spielszenen-Trailer aus dem Survival-Horror-Spiel - 4Players.de

Bethesda Softworks hat einen Spielszenen-Trailer zu The Evil Within 2 veröffentlicht. Der Clip zeigt einige düstere Ausschnitte aus dem Survival-Horror-Titel. Entwickelt wird das Horrorspiel von Shinji Mikami und seinem Team bei Tango Gameworks. "Sebastian kämpft ums Überleben - und gegen die Zeit: Er muss seine Tochter Lily finden, bevor sie in einer zerfallenden STEM-Welt für immer verloren ist. Auf seiner Suche wird er von den Dämonen seiner Vergangenheit und seiner eigenen Unsicherheit verfolgt, doch er verliert nie die Hoffnung. Fest entschlossen, Lily zu retten, taucht Sebastian in die Tiefen eines neuen STEM-Systems ein; und was auch immer es ihm entgegenzusetzen hat, er wird kämpfen und überleben."The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten das "The Last Chance Pack" als Bonus. Es enthält eine exklusive "Handfeuerwaffe mit Feuerstoß" (passende Munition kann im Spiel gefunden oder selbst hergestellt werden) sowie einige Waffenteile, Herstellungskomponenten und Erste-Hilfe-Koffer.Letztes aktuelles Video: Survive-Trailer