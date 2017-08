The Evil Within 2: Starker Story-Fokus, mehr Freiheiten, Mischung aus Psycho-Thriller und Survival-Horror - 4Players.de

Shinji Mikami (Executive Producer) und John Johanas (Game Director) sprachen in einem Interview mit der Famitsu (via NeoGAF ) über The Evil Within 2 . Sie erklärten, dass in den Kapiteln des ersten Teils jeweils eine bestimmte Spielweise vorgegeben wurde und es nur wenige alternative Vorgehensweisen gab. In The Evil Within 2 soll es hingegen mehrere Vorgehensweisen oder Spielstile geben. Die Entwickler wollen, dass man diesmal mehr Freiheiten hat. Anstatt gezwungenermaßen auf Schleichen oder auf Kampf zu setzen, wird man die Wahl haben, ob man als lautloser Killer durch die Welt schleichen, vor den Gegnern fliehen, die Feinde in einer direkten Auseinandersetzung ausschalten, Fallen stellen bzw. die Umgebung zum Ausschalten der Gegner einsetzen möchte. Es wird aber Levels geben, in denen manche Vorgehensweisen deutlich schwerer als andere sein werden, aber die grundlegenden Optionen sollen irgendwie immer möglich sein. Im Vergleich zum Vorgänger wollen sie die Bereiche Kampf, Stealth, Bewegung und Fallen überarbeitet und ausgebaut haben. Außerdem wird man den Hauptcharakter weiterentwickeln bzw. anpassen können. Waffen wird man ebenso mit Upgrades versehen können ( Details ).The Evil Within 2 wird drei Schwierigkeitsgrade bieten: Casual, Normal und Nightmare. Während auf "Nightmare" der Überlebenskampf wirklich schwer und die Jagd nach Ressourcen besonders wichtig sein sollen, soll es auf "Casual" deutlich einfacher für Einsteiger oder Gelegenheitsspieler sein. Ein "Kinderspiel" (Touristenmodus) soll es auf "Casual" trotzdem nicht sein. Mikami empfiehlt den leichtesten Schwierigkeitsgrad vor allem für diejenigen, die die Geschichte erfahren möchten. Er ist der Ansicht, dass sie eine "beeindruckende Story" in The Evil Within 2 erzählen würden, die besonders in der zweiten Hälfte anziehen soll. In The Evil Within war die Story laut den Entwicklern eher zweitrangig. Weiter heißt es, dass der Horror-Fokus diesmal auf "Angst/Furcht" und weniger auf Grotesken ("grotesqueness") liegen soll. Das Thema des ersten Teils war mit dem Geisteszustand von Ruvik verknüpft. Der Nachfolger soll noch immer diese Morbidität haben, die aber stärker mit den menschlichen Existenzängsten verwurzelt sein soll.The Evil Within 2 ist abermals in verschiedene Kapitel unterteilt. Beide Entwickler deuteten an, dass jedes Kapitel aus einem großen, offenen Schauplatz (Open-World-Hub) im Zentrum und weiteren Stages/Levels in der Nähe bestehen würden. Viele Ladepausen soll es nicht geben. Optionale Missionen sind ebenso vorgesehen.In einem weiteren Interview mit Jeux Video erklärten Mikami und Johanas, dass The Evil Within 2 eine Mischung aus Psycho-Thriller und Survival-Horror sei. Mikami stellte folgenden Vergleich auf: Wenn The Evil Within eher an Resident Evil 4 als an Resident Evil (1) angelehnt war, dann ist The Evil Within 2 eher mit Resident Evil (1) als mit Resident Evil 4 verwandt. Weiter ins Detail gehen wollte Mikami nicht, meinte aber, dass es in The Evil Within 2 mehr "Pausen", mehr Erkundung und mehr freischaltbare Elemente als im Vorgänger geben würde. Außerdem würde es noch andere Aspekte geben, auf die er nicht eingehen könne. Last but not least sagte Mikami (Game Director von Resident Evil 1 und 4), dass ihm Resident Evil 7 wirklich gut gefallen hätte.Die Entwicklung von The Evil Within 2 begann in Sommer 2015. The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Kaempfen oder fliehen