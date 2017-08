The Evil Within 2: Story-Trailer zeigt den tödlichen Fotografen - 4Players.de

Der STEM ist voller Gefahren, die Sebastian in den verschiedensten Formen auflauern. Er muss sich nicht nur gegen eine Überzahl an schrecklichen Kreaturen behaupten, auch Monster in Menschengestalt stellen sich ihm in den Weg. Monster wie Stefano Valentini, ein Künstler mit dunklen Neigungen und einer noch dunkleren und vor allem grenzenlosen Vorstellungskraft. Seine Werke könnt ihr in ganz Union (mit Horror) bestaunen: von entsetzlichen Fotografien seiner Opfer bis hin zur Zurschaustellung des "Todesmoments" – die letzten Sekunden, bevor ein menschliches Leben erlischt, zum Greifen nah und in der Zeit eingefroren.

Bethesda zeigt im folgenden Story-Trailer zum Survival-Horrorspiel The Evil Within 2 Eindrücke des Fotografen Stefano Valentini. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es dazu:Letztes aktuelles Video: Im Fokus eines toedlichen Fotografen