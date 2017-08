The Evil Within 2: Sprach-Aufnahmen mit Sascha Rotermund, Gronkh und Pandorya - 4Players.de

Bethesda Softworks und Tango Gameworks haben verraten, welche deutschen Synchronstimmen in The Evil Within 2 zu hören sein werden: "Sascha Rotermund (u.a. die deutsche Stimme von Sherlock Holmes Benedict Cumberbatch und Don Draper (Mad Men) Jon Hamm) leiht erneut dem Hauptcharakter des Spiels, Sebastian Castellanos, seine Stimme. Die Hörbuch-Größen Simona Pahl und Martin Sabel vertonen Juli Kidman, Sebastians Kontakt zur Außenwelt, sowie Stefano, einen der psychopatischen Bösewichte im Spiel.Wir freuen uns außerdem sehr, zwei absolute Horror-Fans, Erik 'Gronkh' Range sowie Tatjana 'Pandorya' Werth, im Cast des Spiels zu haben. In ihrer Synchronrolle spricht Pandorya die letzte lebende Zivilistin in der Kleinstadt Union. Gronkh leiht dem Informatiker Julian Sykes seine Stimme und kehrt somit zu seinen Wurzeln zurück – Er ist im 'wahren Leben' gelernter Fachinformatiker. Darüber hinaus ist es das erste gemeinsame Synchron-Projekt der beiden." Was die beiden Webvideo-Künstler zusammen im Studio erlebt haben, zeigt folgendes V-Log:Die Survival-Horror-Fortsetzung von Residen-Evil-Schöpfer Shinji Mikami wird am Freitag, den 13. Oktober 2017, für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Im Fokus eines toedlichen Fotografen