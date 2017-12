The Evil Within 2: Demo steht auf PC, PlayStation 4 und Xbox One bereit

Bethesda hat eine Demo bzw. Trial-Version von The Evil Within 2 auf PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Store ) veröffentlicht. Die Demo-Version umfasst die ersten Kapitel des Spiels. Am Ende der Demo kann man sich für den Kauf der Vollversion entscheiden und gegebenenfalls direkt weitermachen. Zu unserem Test : The Evil Within 2 spielt sich so gar nicht wie sein Vorgänger. Statt Survival-Horror in einem klaustrophobischen Albtraum zu erleben, darf man eine ebenso halboffene wie halbgare Spielwelt besuchen, die den Horroraspekt oftmals vermissen lässt. Doch dafür punktet das Spiel als famos inszenierter Mystery-Thriller an anderer Stelle ...Letztes aktuelles Video: Demo-Trailer