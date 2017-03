Kerbal Space Program: Making History Expansion: Erweiterung mit Missionseditor und historischen Missionen angekündigt - 4Players.de

Die Entwickler bei Squad sind der Ansicht, dass Kerbal Space Program mit der Version 1.2.2 in einem "optimalen Zustand" sei. Sie würden schon seit längerer Zeit über neue Features, Erweiterungen und Co. nachdenken, heißt es im Forum . Und nun wurde das Add-on Kerbal Space Program: Making History Expansion angekündigt.Die kostenpflichtige Erweiterung besteht grundlegend aus zwei Elementen: einem Editor für Missionen und dem History Pack. Mit dem "Mission Builder" können eigene Missionen erstellt und an die KSP-Community weitergegeben werden. Der Editor soll leicht zu bedienen sein und auch Einschränkungen (Treibstoff, Bauteile, Zeit etc.) sowie "überraschende" Ereignisse soll man einbauen können. Das "History Pack" wird wiederum vorgefertigte Missionen umfassen, die von historischen Ereignissen in der Raumfahrtgeschichte inspiriert wurden. Darüber hinaus kommen neue Bauteile wie Treibstofftanks, Adapter, Entkoppler, Verkleidungen und Kommandokapseln ins Spiel, die vom sowjetischen und amerikanischen Weltraumprogramm inspiriert wurden. Abgesehen von persönlichen Fallschirmen für alle Weltraumraumfahrer wollen die Entwickler ein Punktesystem einführen, damit man sich mit anderen Spielern vergleichen kann.Wann Kerbal Space Program: Making History Expansion erscheinen wird, steht nicht fest. Gleiches gilt für den Kaufpreis, wobei die Entwickler vor drei Jahren im Blog geschrieben hatten, dass alle, die das Spiel vor Ende April 2013 gekauft haben, sämtliche Erweiterungen kostenlos erhalten sollen.