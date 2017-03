Lemuria: Lost in Space: Was geschah auf dem einst verschwundenen Raumschiff? Demo und frisch veröffentlichtes Spiel auf Steam - 4Players.de

Die Geschichte erinnert an Event Horizon: Die vor 78 Jahren verschwundene Lemuria 7 taucht wieder auf, doch an Bord befindet sich keine Menchenseele. Wodurch wurde das Raumschiff beschädigt und wie konnte es ins Sonnensystem zurückkehren? Ende vergangener Woche wurde Lemuria: Lost in Space auf Steam veröffentlicht. Die Entwickler beschreiben ihr Spiel als Mischung aus Survival-Abenteuer, Rollenspiel und Point&Click-Adventure.Als Roboter Abrix erkundet man die mehr als einhundert Räume der Lemuria 7, wo man Rätsel löst, gegen Geschütztürme und andere Feinde kämpft, wertvolle Ressourcen sammelt und die Fähigkeiten des Roboters erweitert. Den Gegnern kann man dabei aus dem Weg gehen, indem man das Sicherheitssystem hackt - das entsprechende Minispiel soll ein Test mathematischer, geografischer und logischer Fähigkeiten sein.Wer sich einen Eindruck von Lemuria verschaffen möchte, kann dies mit einer auf Steam erhältlichen Demo tun.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer