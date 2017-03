Racket Fury: Table Tennis VR: Tischtennis für Spieler mit HTC Vive in Kürze auf Steam - 4Players.de

Eine fortschrittliche Physik und realistische Bewegungen verspricht Entwickler 10Ants Hill, der seine Tischtennis-Simulation für HTC Vive im kommenden Monat auf Steam veröffentlichen will: Racket Fury: Table Tennis VR soll zunächst als Early-Access-Titel erhältlich sein - auf bislang unbestimmte Zeit und zu einem noch nicht genannten Preis. Interessierte können sich auf der offiziellen Webseite außerdem um die Teilnahme am geschlossenen Betatest bewerben.Die im April auf Steam veröffentlichte Version wird bereits eine Karriere enthalten, in deren vier Turnieren man auf 16 Kontrahenten trifft, sowie die Möglichkeit online gegen menschliche Spieler anzutreten. 32 Gegner soll das fertige Racket Fury schließlich enthalten, während das Onlinespiel um Ranglisten-Matches erweitert wird.Letztes aktuelles Video: Debüt-Teaser