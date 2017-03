Seiken Densetsu Collection: Sammlung mit drei Spielen für Nintendo Switch angekündigt; erstmal nur für Japan - 4Players.de

Nach der gestrigen Andeutung hat Square Enix nun Seiken Densetsu Collection für Nintendo Switch in Japan angekündigt. Die Sammlung wird Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (Final Fantasy Adventure bzw. Mystic Quest), Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) und Seiken Densetsu 3 (wurde nicht in westlichen Regionen veröffentlicht) umfassen. Der Preis wird bei 4.800 Yen liegen (ca. 40 Euro). Ob das Spiele-Paket ebenfalls in Nordamerika und Europa erhältlich sein wird, ist unklar, vor allem aufgrund der fehlenden Übersetzung des dritten Teils.Im Vergleich zu den Klassikern sollen die neuen Versionen eine Schnellspeicher-Funktion und einen Musik-Modus (Musik kann im Menü ausgewählt und angehört werden) bieten. Bei Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden wird man zudem das Seitenverhältnis auswählen können.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Japan