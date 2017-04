Seiken Densetsu Collection: Drei kurze Clips aus der japanischen Version des Spiele-Pakets - 4Players.de

Square Enix hat drei kurze Videos zur Seiken Densetsu Collection fr Switch via Twitter verbreitet. Die Sammlung umfasst Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (Final Fantasy Adventure bzw. Mystic Quest), Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) und Seiken Densetsu 3 (wurde nicht in westlichen Regionen verffentlicht). Ob das Spiele-Paket ebenfalls in Nordamerika und Europa erhltlich sein wird, ist unklar, vor allem aufgrund der fehlenden bersetzung des dritten Teils.Das erste Video zeigt die unterschiedlichen Seitenverhltnisse und Farbkombinationen von Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (Game Boy). Im zweiten Clip ist die neue Schnellspeicher-Funktion zu sehen, whrend im dritten Video der Musik-Modus demonstriert wird.Letztes aktuelles Video: Ankndigung Japan