Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory: Details: Story, Online-Modus und zwei weitere Charaktere - 4Players.de

Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4) Screenshot - Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory (PS4)

Bandai Namco Entertainment Europe hat weitere Details über die Story, zwei neue Charaktere und den Online-Modus in Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory bekanntgegeben. "Die Hacker in der Digiwelt ordnen sich je nach ihren Zielen verschiedenen Gruppen zu. Einige kooperieren, andere hingegen bekämpfen sich, um die Dimensionsbarrieren zu zerstören und in die reale Welt einzufallen. Die größte Hacker-Gruppe, 'Zaxon', kämpft unermüdlich zum Schutze der Digiwelt. Ein Mitglied jedoch, nämlich Jimmy Ken, ist unzufrieden mit der Gruppenleitung und beschließt, seine eigene Gruppe namens 'Demons' zu gründen. Chaos herrscht in der Digiwelt, gerade durch das Treiben des mysteriösen Hackers K, der denjenigen Kriminellen verfolgt, der hinter deinem Account her ist."In Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory können die Spieler mit den von ihnen trainierten Digimon gegeneinander kämpfen. "Die Netzwerk-Kämpfe werden um ein Rang-Battle-System mit vordefinierten Regeln und Punktebewertungen ergänzt. Das Reglement für die 'Event Battles' wird alle zwei Wochen geändert, wobei dieser spezielle Modus nicht den Score des Spielers beeinflusst. Dafür werden die Teilnehmer mit Items belohnt. In den 'Free Rule Battles' können die Spieler eigene Räume mit eigenen Regeln öffnen und bis zu acht Freunde einladen. Die in diesen Modi gewonnenen 'Coins' können im 'Coin Shop' gegen Accessoires für die Digimon oder Avatarupdates für den Online-Modus eingetauscht werden."Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory wird Anfang 2018 sowohl im Handel als auch digital für PlayStation 4 und ausschließlich digital die PlayStation Vita erscheinen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer