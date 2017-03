Peregrin: Mysthische Abenteuerreise mit minimalistischen Grafikstil - 4Players.de

Das Sci-Fi-Abenteuer Peregrin spielt in einer rätselhaften Welt, in der die Protagonistin Abi ihren Stamm verlässt, um eine epische Reise quer über die Ödflächen anzutreten. Sie will die rachsüchtigen Götter um Vergebung beten und eine alte Prophezeiung erfüllen, gemäß dessen Inhalt eine Pilgerreise das verwüstete Heimatsland wieder mit Leben zu erfüllen mag. Im Zentrum des Adventures sollen die unheimlichen Landschaften, komplexe Puzzles und gefährliche Geschöpfe stehen. Abi kann dabei geheimnisvolle Kräfte nutzen, die es ihr erlaubt, Kreaturen vorübergehend zu steuern. Peregrin soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen.