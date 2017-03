The Occupation: Politisches Adventure über die Einschränkung der Bürgerrechte - 4Players.de

Die Entwickler hinter Ether werkeln derzeit mit The Occupation an einem weiteren Abenteuer. Das in den 80er Jahren angesiedelte Spiel dreht sich um einen Journalisten, der als Whistleblower die Geschicke rund um eine Gesetzgebung ändern kann. Nach einem terroristischen Attentat mit 23 Toten geht es darum, die Zivilrechte der britischen Bürger per Gesetzgebung einzudämmen. Als Journalist hat man vier Stunden Zeit, seinen Einfluss zu nehmen. Das Besondere daran: Das Spiel wird dementsprechend in Echtzeit gespielt:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer