The Occupation: Echtzeit-Thriller erscheint erst im Februar - 4Players.de

Der investigative Thriller The Occupation von White Paper Games wird laut einer Pressemitteilung der Ether -Macher erst am 5. Februar 2019 erscheinen. Ursprünglich war ein Release am 9. Oktober 2018 angesetzt. Das seit vier Jahren in der Entwicklung befindliche Spiel ist nicht nur für den PC, sondern auch für PS4 und Xbox One in der Mache. Die aktuelle Version sei bereits spielbar, es sei aber in einigen Bereichen noch weiterer Feinschliff nötig. Auf dem PlayStation Blog heißt es:"The Occupation ist ein investigativer Thriller aus der Ego-Perspektive mit einer festen Zeit. Es spielt im Nordwesten Englands am 24. Oktober 1987; die Zeiten der 80er British Pop-Musik, großer Architektur und politischen Unruhen. Eine Explosion dient als Zündstoff für ein kontroverses und durchgepeitschtes Gesetz, das die zivile Freiheit der Bevölkerung bedroht."Dabei schlüpft man in die Rolle eines Reporters, um nach einem fatalen Anschlag Zeugen zu befragen, Beweise zu sammeln und die gewonnenen Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen. Dabei sind auch schnelle Entscheidungen gefordert, da das Geschehen in Echtzeit abläuft und jede der Figuren einer eigenen Routine nachgeht. Entsprechend muss man sein Vorgehen möglichst effektiv planen, da man Situationen auf unterschiedliche Weise angehen kann. Als entsprechend nützlich erweist sich dabei die Armbanduhr, mit der man sich auch Wecker und Erinnerungen einstellen kann.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer PS4