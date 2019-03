The Occupation: Gegen die Zeit: Investigativer Echtzeit-Thriller für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

White Paper Games (Entwickler) und Humble Bundle (diesmal als Publisher) haben den investigativen Echtzeit-Thriller The Occupation auf PC PlayStation 4 und Xbox One für 29,99 Euro veröffentlicht."In The Occupation schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Journalisten und durchleben einen Tag im englischen Nordwesten des Jahres 1987 - einer Zeit, die von politischen Unruhen bestimmt wird und in der Bürgerrechte stark eingeschränkt sind. Nach einer Explosion begeben sich Spieler zum Ort des Geschehens, um Personen zu befragen, wichtige Entscheidungen zu treffen und ihre eigene Geschichte zu schreiben. Vor allem aber spielen sie im neuen Adventure gegen die Zeit."Man schlüpft in die Rolle eines Reporters, um nach einem fatalen Anschlag Zeugen zu befragen, Beweise zu sammeln und die gewonnenen Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen. Dabei sind auch schnelle Entscheidungen gefordert, da das Geschehen in Echtzeit abläuft und jede der Figuren einer eigenen Routine nachgeht. Entsprechend muss man sein Vorgehen möglichst effektiv planen, da man Situationen auf unterschiedliche Weise angehen kann.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer