Giant Cop: Justice Above All: Ein riesiger Polizist sorgt in der VR für Ordnung - 4Players.de

Der Titel Giant Cop: Justice Above All ist durchaus wörtlich zu verstehen. In dem VR-Titel sorgt man als hochhausgroßer Polizist für Recht und Ordnung. Auf sehr satirische Art und Weise muss man in dieser Mikrowelt der 70er Autos auf Banditen schmeißen, Türme mit gigantischen Basketbällen zerstören, Diebe per Fingerschnipp ins Gefängnis schmeißen und Gebäude in die Luft jagen:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer