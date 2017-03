Lifeless Moon: Entwickler von "Lifeless Planet" kündigen ihr neues Adventure an - 4Players.de

Mit Lifeless Planet erzählen die Stage 2 Studios die Geschichte einer missglückten One-Way-Mission zu einem fremden Planeten, die bei uns im Test nicht besonders überzeugen konnte. Mit Lifeless Moon kündigen die Entwickler nun im folgenden Trailer ihr neue Adventure an, das für PC, PS4, Xbox One und Virtual-Reality-Geräte erscheinen soll. Die Geschichte handelt von zwei Astronauten, die sich auf ihrer eigentlich geplanten Reise zum Mond plötzlich in einer Stadt auf der Erde wiederfinden. Schnell wird deutlich, dass dies den Anfang einer merkwürdigen und mysteriösen Reise markiert.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer