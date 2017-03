Running with Rifles: Pacific: Taktik-Shooter bekommt eine Erweiterung im ernsthafteren Pazifik-Thema - 4Players.de

Entwickler Osumia Games plant, sein PC-Spiel Running with Rifles mit einem im zweiten Weltkrieg spielenden DLC zu erweitern: Der taktische Shooter mit RPG-Elementen versetzt den Spieler laut Steam aus der Vogelperspektive in eine offene Welt: "In RWR trittst du der Armee als einfacher Soldat bei, wie auch tausende andere um dich herum". In einem Blog-Eintrag zu Update 1.50 verkündete das Team seine Pläne für die pazifische Erweiterung. Die "authentische Kampagne" soll eine deutlich ernstere Stimmung mit sich bringen. Der Spieler kann wählen, ob er auf Seiten der United States Marine Corps oder der Imperial Japanese Army spielt und muss eine Reihe von Inseln erobern, deren Form realen Vorbildern nachempfunden wurde. Enthalten sind die zwei neuen Fraktionen, historische Waffen und "Items", "massenhaft" neue Karten sowie diverse neue Fahrzeuge."RWR: Pacific has been developed in co-ordination between the RWR dev team and several big community modders, namely The Soldier, Tremozl, MasterBlaster, with additional contributions by ChippedChap, Remlly, and Sturmfuhrer. The Expansion-DLC will include loads of new content, and using a more historically-rooted setting, it is complete with realistic soldier uniforms and authentic map designs.More information coming up in the future!"