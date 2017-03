Am 4. April erscheint der Shooter Mortal Blitz für die PlayStation VR auch hierzulande. Der folgende Trailer zeigt Eindrücke der schnellen virtuellen Schusswechsel. Wie bei Until Dawn: Rush of Blood oder The London Heist verwandeln sich die Move-Controller in diverse Waffen, während bei der Bewegung auf Teleportation gesetzt wird.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer