Air Guitar Warrior: Skurriles Kinect-Musikspiel erscheint heute für die Xbox One - 4Players.de

Im folgenden Launch-Trailer zeigen die Entwickler von Virtual Air Guitar Company Eindrücke ihres Mixs aus Musikspiel und Shooter Air Guitar Warrior , das heute für die Xbox One erscheint. Spieler werden mithilfe von Kinect als Gitarren-Rocker in 50 verschiedene Level versetzt, in denen sie sich gegen Heavy-Metal-Gegner behaupten müssen. Diese können mit acht verschiedenen Instrument-Waffen beschossen werden. Außerdem stehen 21 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter Dinosaurier, Laser-Haie und Krokodile.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer