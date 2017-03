Plague Road: Rundenbasierte Roguelike-Strategie im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Plague Road (PC) Screenshot - Plague Road (PC) Screenshot - Plague Road (PC)

Nach erfolgreicher Finanzierung auf Kickstarter rückt die für PC, PlayStation 4, PlayStation Vita und Xbox One geplante Veröffentlichung von Arcade Distillerys rundenbasierter Roguelike-Strategie Plague Road im Juni 2017 immer näher. Für PS4- und Vita-Besitzer will man in Zusammenarbeit mit Limited Run Games zudem eine physische Boxversion des Titels anbieten. Wann genau die erhältlich sein wird, steht zwar noch nicht fest, aber auf dem PlayStation Blog gibt Game Director Luc Bernard schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was einen inhaltlich erwartet: "Angesiedelt rund um eine Stadt, die von Innen heraus von Krankheit zerfressen wird, erzählt Plague Road die Geschichte eines einsamen Arztes, der in seine Heimat zurückkehrt, um nach Überlebenden zu suchen. Im Verlauf des Spiels werdet ihr erfahren, wie Stadt der wachsenden Seuche zum Opfer fiel, warum der Seuchenarzt auf und davon ist und was ihn zur Rückkehr bewegt hat - alles in einer Geschichte von Reue und Wiedergutmachung.""Wenn ihr Überlebende in der Welt findet, könnt ihr diese entweder mitnehmen und als Unterstützung nutzen, um die Stadt zu erreichen, oder ihr teilt sie bestimmten Gebäuden zu und schaltet so neue Fähigkeiten frei. Was Fähigkeiten betrifft, könnt ihr schon in unserem aktuellen Trailer erkennen, wie mächtig manche davon sind, dafür aber auch viel Stamina benötigen - der richtige Zeitpunkt für ihren Einsatz will wohlüberlegt sein! Außerdem wird jeder Überlebende, den ihr einsammelt, einzigartig in puncto Stats und anfänglichen Fähigkeiten sein. Ihr werdet als immer auf der Suche nach den besten Überlebenden für eure Party sein.Seid auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr neue Überlebende auf die Straße schickt - wer stirbt, ist permanent außer Dienst. Aber ihr könnt immer neue finden, also keine Sorge. Der einzige permanente Charakter ist der Seuchenarzt." Darüber hinaus soll Plague Road eine Cross-Buy-Funktion bieten und sowohl die PlayStation 4 Pro als auch PlayStation VR unterstützen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer