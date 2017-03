KryptCrawler: Dungeon Crawler für Oculus VR aus Deutschland angekündigt - 4Players.de

KaioShinDE hat geschrieben: ? vor 39 Minuten Sieht wie ein Grimlock Klon aus nur in VR. Echte Anpassungen an VR kann ich da im Video nicht sehen. Sieht wie ein Grimlock Klon aus nur in VR. Echte Anpassungen an VR kann ich da im Video nicht sehen.

Also ich hab jetzt schon mehrere Dungeon Crawler gesehen, die als Grimlock-Klon durchgehen, wobei die Macher immer beteuerten, dass sie alles selbst gemacht haben und es wohl sehr schwer ist, einen Stein-Dungeon zu erschaffen, der nicht an Grimlock zu erinnert.Aber: KryptCrawler erinnert mich jetzt nicht an Grimlock. Viel mehr an Diablo 3. Grimlock hatte mehr Details.Aber²: Ich sehe auch nicht den Sinn eines Kästchen-basierten-Dungeon Crawlers in VR. Vor allem, wenn die Bewegung, wie im Trailer, auch noch sprunghaft von Kasten zu Kasten ist.