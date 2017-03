Total War: Warhammer 2: Wird noch in diesem Jahr erscheinen: Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen und der Kampf um den kollabierenden Mahlstrom - 4Players.de

"Innovativer narrativer Kampagnenstil: Im Wettkampf mit den anderen Fraktionen versuchen Spieler, den Großen Mahlstrom entweder zu stabilisieren oder zu zerstören, und gleichzeitig ihre Rivalen eben daran zu hindern.

SEGA Europe Ltd., Creative Assembly und Games Workshop haben Total War: Warhammer 2 für dieses Jahr (PC) angekündigt. Der Nachfolger von Total War: Warhammer spielt in den Kontinenten im fernen Westen der Alten Welt. Das Spiel umfasst vier (neue) klassische Völker: Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen sowie eine weitere, noch nicht genannte vierte Rasse."In einer Total-War-Kampagne kämpfen Spieler um die Herrschaft über den kollabierenden Großen Mahlstrom, der seit Jahrtausenden über Ulthuan, der Heimat der Elfen, wütet. Mithilfe einer Reihe von arkanen Ritualen obliegt es nun jedem Volk, je nach politischer Motivation den Mahlstrom zu stabilisieren oder zu zerrütten - ein Wettstreit, der in einem verheerenden Endspiel gipfelt. In diesem Kampf geht es nicht mehr allein um territoriale Eroberung ...""Total War: Warhammer 2 ist die nächste Folge unserer Trilogie und unsere Vision für die faszinierendste Fantasy-Strategiespielserie auf dem Markt", so Ian Roxburgh, amtierender Game Director. "Der Erfolg der ersten Folge hat unsere Ambitionen beflügelt; in der Fortsetzung bieten wir Besitzern beider Spiele neben einer packenden Kampagne auch eine zusätzliche kombinierte Kampagne, die im Umfang bislang unübertroffen ist.""Wir freuen uns auf das Erscheinen der Fortsetzung zum Erfolgstitel des vergangenen Jahres, Total War: Warhammer, später in diesem Jahr", verriet Jon Gillard, Head of Licensing bei Games Workshop. "SEGA und The Creative Assembly verblüffen uns wieder einmal mit untrüglichem Geschick, das Warhammer Fantasy Battles-Universum in all seiner Glorie zu präsentieren, mit Völkern, die in diesem Umfang noch nie in einem Videospiel umgesetzt wurden. Wir sind stolz auf unsere Kooperation mit ihnen in diesem nächsten Abenteuer der Serie."Ferner wird kurz nach Erscheinen eine "kombinierte" Kampagnenkarte mit Regionen der Alten und der Neuen Welt gratis für alle Spieler verfügbar sein, die Total War: Warhammer und Total War: Warhammer 2 gekauft haben.