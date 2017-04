Total War: Warhammer 2: Größere Unterschiede bei den Völkern und ein kooperativer Mehrspieler-Modus - 4Players.de

Einige Team-Mitglieder von Creative Assembly sprechen im "Vision-Video" über die grundlegenden Ideen für Total War: Warhammer 2 , das in diesem Jahr für PC erscheinen soll. Der Nachfolger von Total War: Warhammer spielt in den Kontinenten im fernen Westen der Alten Welt und bietet vier (neue) klassische Völker: Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen sowie eine weitere, noch nicht genannte vierte Rasse (Spekulation: Skaven).Die Entwickler wollen versuchen, dass sich Fraktionen einzigartig anfühlen (Design, Animationen) und sich auch die Spielweise der Rassen voneinander unterscheidet. Die Schlachtfelder sollen ebenfalls mehr Vielfalt bieten, u. a. durch verschiedene Geländetypen wie Dschungel oder Wüste. Außerdem wurde klargestellt, dass man die Story-Kampagne, die sich um die Stabilisierung oder die Zerstörung des Großen Mahlstroms drehen wird, ignorieren und sich gleich in den klassischen Sandbox-Modus stürzen kann. Jede Rasse verfügt über zwei legendäre Kommandanten mit eigenen Startpositionen - und im kooperativen Mehrspieler-Modus können zwei Spieler jeweils einen Kommandanten eines Volkes steuern - man kann also ein Volk mit zwei Personen im Multiplayer spielen.Letztes aktuelles Video: Vision Dev Diary