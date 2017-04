Total War: Warhammer 2: Die Zerstörung oder Stabilisierung des Mahlstroms - 4Players.de

Ian Roxburgh, Game Director von Total War: Warhammer 2 , spricht im folgenden Video über den großen Mahlstrom. Er geht darauf ein, dass man in der "großen Kampagne" den Mahlstrom (zur Verbannung der Chaosinvasoren) entweder stabilisieren oder zerstören kann - oder eben die rivalisierenden Fraktionen an ihrem Vorhaben hindert. Diejenigen, die lieber den normalen Sandbox-Modus spielen wollen, sollen aber auch auf ihre Kosten kommen und die Mahlstrom-Mechanik ausschalten können.Zudem erwähnte er, dass im Ankündigungs-Trailer die drei legendären Kommandanten Tyrion (Hochelfen), Hexenkönig Malekith (Dunkelelfen) und Slann-Magierpriester Mazdamundi (Echsenmenschen) zu sehen sind. Für ihre Warhammer-Trilogie hätten sie die Spielwelt in drei Teile aufgeteilt und diesmal würden die Gebiete Lustria, Ulthuan, Naggaroth sowie die Südlande - mit ihren jeweiligen Fraktionen - im Fokus stehen. Der Nachfolger von Total War: Warhammer spielt in den Kontinenten im fernen Westen der Alten Welt und bietet vier klassische Völker: Hochelfen, Dunkelelfen, Echsenmenschen sowie eine weitere, noch nicht genannte vierte Rasse (Spekulation: Skaven).Letztes aktuelles Video: Into the Vortex