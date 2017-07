Total War: Warhammer 2: Spielszenen einer Schlacht: Hochelfen gegen Echsenmenschen - 4Players.de

Creative Assembly zeigt im folgenden Spielszenen-Video eine Schlacht ("Custom Battle"; Karte: Mosquito Swamps) aus Total War: Warhammer 2 , in der sich die Hochelfen gegen einen Angriff der Echsenmenschen behaupten müssen. Die Hochelfen werden angeführt von Lord Tyrion. Die Echsenmenschen hören auf die Befehle von Lord Mazdamundi. Im Gegensatz zu den anderen Rassen aus dem Warhammer-Universum sollen sich die Hochelfen besonders "defensiv" spielen lassen. Im Clip kann man außerdem einen Blick auf den "Flamespyre Phoenix" sowie die Frost-Variante, die feuerresistente Kavallerie ("The Dragon Princes of Caledor") und den stark gepanzerten "Phoenix Guard" werfen.Neben den Hochelfen und den Echsenmenschen wird es die Dunkelelfen sowie eine weitere, noch nicht genannte vierte Rasse geben (Spekulation: Skaven). Total War: Warhammer 2 wird am 28. September 2017 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: High Elves Lets Play