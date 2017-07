Total War: Warhammer 2: Vorbesteller und Frühkäufer erhalten das Norsca Rassen-Paket für den Vorgänger - 4Players.de

Diejenigen, die Total War: Warhammer 2 bei teilnehmenden Händlern im Vorverkauf oder in der ersten Verkaufswoche erwerben, bekommen eine neue Rasse für den Vorgänger ( Total War: Warhammer ) als Vorbesteller-Bonus - und zwar das Volk der Norse, barbarische Nordmänner aus dem eisigen und rauhen Norsca. Das "Norsca Rassen-Paket" wird ab dem 10. August im ersten Teil der Trilogie verfügbar sein. Total War: Warhammer 2 wird wiederum am 28. September 2017 erscheinen."Auf einer eisigen Halbinsel Norsca tief im Norden, ist das Volk der Norse beheimatet. Barbarische Stämme, die ihren finsteren Göttern durch brutale Jagd und Plünderung huldigen. Abgehärtet durch unbarmherzige Schneestürme und den immer wiederkehrenden Kampf gegen monströse Bestien, existieren die Norse einzig um Verwüstung über den Kontinent zu bringen. Das Norsca Rassen-Paket beinhaltet zwei spielbare Fraktionen mit jeweils einem Legendären Kommandanten. Die Spieler haben die Wahl zwischen Missionen der Monsterjagd mit dem Kommando über grausame Norse-Einheiten, inkl. Kriegmammute und Hautwölfe, oder zum Bau gewaltiger Monolithe, um die finsteren Götter gnädig zu stimmen."Kurz nach der Veröffentlichung von Total War: Warhammer 2 wird ein großes, kostenloses Update für die Besitzer beider Teile der Trilogie erscheinen. Dieses Update wird eine kombinierte Kampagnenkarte einführen, die die "Alte Welt" und die "Neue Welt" mit den Rassen beider Spiele und den verfügbaren DLCs zusammenführt. Außerdem bestätigten SEGA Europe und Creative Assembly, dass sie die Kampagnen-Pakete (DLCs) bei Total War: Warhammer 2 verändern werden - auf Basis der Rückmeldungen der Spieler zu Call of the Beastmen und Realm of the Wood Elves. In Zukunft wird es keine "Minikampagnen" in diesen "Kampagnen-Paketen" mehr geben. Stattdessen sollen vier legendäre Feldherren (statt zwei) mit jeweils eigenen Fraktionen, Startpositionen, Questreihen, Gegenständen und Spielmechaniken geboten werden.