Total War: Warhammer 2: Die Skaven sind die vierte spielbare Fraktion - 4Players.de

Keine große Überraschung: Die Skaven sind die vierte spielbare Fraktion in Total War: Warhammer 2 . Befehligt von Kriegsherr Quiek Kopfjäger und Lord Skrolk, dem vielleicht verdorbensten und mächtigsten Seuchenherrscher des Seuchenklans, führen die Skaven in dem folgenden In-Engine-Trailer eine Horde Monster und verrückte Kriegsmaschinen in die Schlacht gegen die Dunkelelfen und die Echsenmenschen."Die verschlagenen Skaven, deren Motive im Verborgenen liegen, zählen zu den populationsstärksten Fraktionen und leben zu Hunderttausenden in unterirdischen Höhlen. Nun hat sich die Prophezeiung erfüllt und diese verlausten Rattenmenschen versprühen ihre Seuche und Chaos über die Neue Welt." Total War: Warhammer 2 erscheint am 28. September 2017 für PC.Letztes aktuelles Video: Skaven In-Engine Trailer