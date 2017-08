Total War: Warhammer 2: Systemanforderungen, Grafik-Features und -Einstellungen; Rekord im Vorverkauf - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7 64Bit

Prozessor: Intel Core 2 Duo 3,0 Ghz

Arbeitsspeicher: 4 GB; (PCs mit integriertem Grafikchip, z. B. Intel-HD-Serie, benötigen 5 GB Arbeitsspeicher)

Speicherplatz: 60 GB

Grafikkarte: NVIDIA GTX 460 1 GB | AMD Radeon HD 5770 1 GB | Intel HD4000

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 64Bit

Prozessor: Intel Core i5-4570 3,20 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Speicherplatz: 60 GB

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB | AMD Radeon R9 270X 2 GB

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 64Bit

Prozessor: Intel Core i7-4790K 4,0 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Speicherplatz: 60 GB

Grafikkarte: NVIDIA GTX 1070 8 GB

Ein Monat vor der Veröffentlichung von Total War: Warhammer 2 (28. September 2017) haben Creative Assembly und SEGA bekanntgegeben, dass das Spiel der am häufigsten vorbestellte Titel aus der Total-War-Reihe überhaupt ist. Außerdem wurden die Systemanforderungen und Details zu den Grafik-Features verraten. Neu sind ein volumetrisches Nebel-System für die Darstellung von God-Rays (Lichtstrahlen durch Wolken) und ein Schärfenfilter. Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) und die Darstellung von "nassen Oberflächen" sollen im Vergleich zum Vorgänger verbessert worden sein.Erwartet werden 25 bis 35 Bilder pro Sekunde auf der Kampagnenkarte und in einem 1-gegen-1 mit 20-gegen-20 Einheiten Gefecht in niedriger Qualitäts-Einstellung und einer Auflösung von 1280x720Erwartet werden 45 bis 55 Bilder pro Sekunde auf der Kampagnenkarte und in einem 1-gegen-1 mit 20-gegen-20 Einheiten Gefecht in hoher Qualitäts-Einstellung und einer Auflösung von 1920x1080Erwartet werden wenigstens 60 Bilder pro Sekunde auf der Kampagnenkarte und in einem 1-gegen-1 mit 20-gegen-20 Einheiten Gefecht in höchster Qualitäts-Einstellung und einer Auflösung von 1920x1080"Bitte beachten: Alle PCs verhalten sich unterschiedlich. Die oben benannten Bildraten basieren auf PCs mit neu installierten Betriebssystem, ohne laufende Anwendungen im Hintergrund. Sie stellen keine Angabe der absoluten Leistung dar, sondern dienen lediglich als Richtwert."Alle Grafikeinstellungen können manuell verändert werden. Kantenglättung (Anti-Aliasing) kann immer aktiviert werden. Die unten stehenden Einstellungen basieren auf den gewählten Voreinstellungen."Wir sind jetzt in der finalen Phase der Entwicklung und begeistert von den Kommentaren und Bewertungen aus unserem geschlossenen Test", sagt Rob Bartholomew, Brand Director. "Die Tester lieben die neuen Features, Rassen und das umfangreiche Gameplay. Es ist großartig, dass unsere Erwartungen an das Spiel durch die Vorbestellerzahlen bestätigt werden. Dies hilft uns wirklich dabei, jetzt noch einmal alles zu geben."Letztes aktuelles Video: Dark Elves Campaign