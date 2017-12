Am 14. Dezember 2017 wollen SEGA Europe und Creative Assembly den experimentellen Spielmodus "The Laboratory" für Total War: Warhammer 2 als kostenloses Update veröffentlichen."The Laboratory" ist ein Custom-Battle-Bereich (benutzerdefinierte Schlachten), der auf der Skaven-Fraktion basiert und in Kooperation mit Intel entwickelt wurde. Die 16 Einstellungsmöglichkeiten von "The Laboratory" erlauben die Modifikation zahlreicher Spielvariablen, mit denen die Schlachten verändert werden können. Die Spieler können die Anzahl (und Größe) ihrer Einheiten massiv vergrößern, die Grenzen der Gravitation sprengen und ihre Kampfkraft verzehnfachen. Eine Auswahl der Laboratory-Einstellungen zeigt folgende Trailer.