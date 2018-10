Total War: Warhammer 2: Kampagnenpaket angekündigt: Die Plage der Vampirküste - 4Players.de

Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC) Screenshot - Total War: Warhammer 2 (PC)

"Ziele: Der mächtige Merwyrm Amanar wurde durch die Veränderungen des Großen Mahlstroms aus seinem Schlaf erweckt. Er terrorisiert die Schiffsrouten, indem er gewaltige Stürme heraufbeschwört und wahllos Häfen an der Küste attackiert. Nur wer die Sternmetall-Harpune besitzt, wird die Bestie zähmen und vor ihrer unersättlichen Gier sicher sein. Allerdings muss die Harpune erst gefunden und mit den drei Strophen eines geheimen, uralten Seemannslieds aktiviert werden. Jeder spielbare Legendäre Kommandant muss seine Infamie stärken und zum gefürchtetsten Piraten der Meere werden. Bestimmte gegnerische Piratenkapitäne kennen die drei Strophen des alten Seemannslieds. Sobald Eure Infamie der ihren ebenbürtig ist, werden sie versuchen, Euch aufzuspüren und zu vernichten. Wenn Ihr jeden von ihnen in der Schlacht bezwingt, erlernt Ihr alle drei Strophen, die notwendig sind, um die Sternmetall-Harpune magisch aufzuladen. Erst wenn die Sternmetall-Harpune ihre ganze Macht entfaltet, könnt Ihr zur letzten entscheidenden Schlacht aufbrechen, Amanar Eurem Willen unterwerfen und zum größten Schrecken der Meere werden, den die Welt je gekannt hat!

Infamie: Indem Eure Fraktion Schlachten gewinnt, Gebiete einnimmt und Piratenbuchten errichtet (siehe Piratenbuchten weiter unten), wächst die Infamie Eures Legendären Kommandanten unter den Piratenkommandanten und -kommandantinnen. Auf diesem Wege sichert Ihr Euch den endgültigen Sieg in einer Vampirküsten-Kampagne (siehe Ziele weiter oben).

Piratenbuchten: Nach einer siegreichen Schlacht um eine Hafensiedlung steht für die Fraktionen der Vampirküste eine neue Option zur Wahl. Statt den Hafen einzunehmen, auszurauben oder niederzureißen kann sich die Fraktion entscheiden, in der Nähe eine Piratenbucht zu errichten. Diese geheimen Nebensiedlungen können kontinuierlich Einkommen aus der Hauptsiedlung abzweigen und durch Verbesserungen, die der Spieler in der Bucht baut, weitere Vorteile mit sich bringen. Die Bucht kann nur durch Niederreißen der Siedlung selbst zerstört werden. Weiterhin kann eine gegnerische Vampirküstenfraktion, die die Siedlung erobert, auch die Kontrolle über die Bucht übernehmen.

Verbesserbare Schiffe und Gebäudebäume: Legendäre Kommandanten stechen auf ihren eigenen einzigartigen Schiffen in See. Details zu diesen Schiffen sind, ähnlich wie bei den Hordengebäuden der Hordenfraktionen, über den jeweiligen Kommandanten zugänglich und umfassen zahlreiche mächtige Verbesserungen für den Kommandanten und seine Armee. Dies macht sie jedoch nicht zu einer gewöhnlichen Hordenfraktion. Kommandanten der Vampirküste sind wie nicht zur Horde gehörende Fraktionen in der Lage, Siedlungen einzunehmen, und können diese mittels des einzigartigen neuen Gebäudebaums weiterentwickeln. Kurz gesagt, sie profitieren von den besten Eigenschaften der klassischen Fraktionen und der Horde.

Teile der Acht!: Acht einzigartige goldene Objekte wurden sorgsam auf der ganzen Welt versteckt. Wer sie findet und ihre mächtigen Schutzarmeen besiegt, erhält Zugang zu den Legendären Söldnerregimentern der Vampirküste. Dabei handelt es sich um besonders starke Elitevarianten der furchteinflößenden Vampirküsteneinheiten.

Schatzsuchen: Sagenumwobene Piraten haben auf der ganzen Welt beträchtliche Schätze vergraben. Indem Ihr Schlachten an Land und zur See gewinnt, könnt Ihr die Schatzkarten finden, auf denen ihre ungefähre Position eingezeichnet ist. Löst die Rätsel, die sie verbergen, damit sie am Ende Euch gehören ...

Einzigartige Riten: Die Fraktionen der Vampirküste erhalten vier einzigartige neue Riten, die eine Reihe von Boni gewähren. Durch den Fluch der Kanone der Königin erhalten sie beispielsweise Queen Bess, eine gewaltige, einmalig benutzbare Schiffskanone, die in einem hohen, steilen Bogen gigantische Kanonenkugeln abfeuert. Diese verursachen nicht nur enormen Flächenschaden, sondern verlangsamen auch durch ihre Schockwelle betroffene Einheiten. Ein anderer Ritus, der Fluch des Meeresnebels, hüllt all Eure Regionen in undurchdringliche, aus dem Meer aufsteigende Pestschwaden, die an Feinden Verschleiß verursachen und Euren Monstereinheiten Vorhutaufstellung gewähren.

Neue Schlachtfelder: Neue Inselkarten erweitern die Geländevielfalt in Total War: Warhammer 2, und zum ersten Mal können Spieler in der Schlacht Schwarze Archen der Dunkelelfen angreifen und verteidigen und mit ihren versammelten Landstreitkräften auf den weitläufigen Decks dieser riesigen seetauglichen Konstruktionen Kämpfe austragen. Die neuen Karten werden für alle Spieler von Warhammer 2 zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob sie Curse of the Vampire Coast besitzen."

Für Total War: Warhammer 2 ist das Kampagnenpaket "Curse of the Vampire Coast" angekündigt . Es wird am 8. November 2018 erscheinen (Preis: 17,49 Euro). Verlotterte Zombie-Piraten, bis an die Zähne bewaffnete Vampire, Krabbenbestien, schwarze Magie und neue Spielmechaniken werden versprochen.Das Kampagnenpaket umfasst vier untote legendäre Kommandanten, eine neue Form der Magie (die Lehre der Tiefe), neue Kampagnenmechaniken, verbesserbare Schiffe für jeden legendären Kommandanten, acht legendäre Söldnerregimenter, einen Technologiebaum zur Freischaltung von vier einzigartigen Kommandanten der Vampirküste und neue Einheiten (gigantische Konstrukte, scherenbewehrte Seeungeheuer, ghulische Schrecken und schießwütige Piratenzombies). Die Fraktionen der Vampirküste sind in den Kampagnen "Auge des Mahlstroms" und "Reiche der Sterblichen" spielbar. Sie beteiligen sich jedoch nicht am Wettlauf um den Großen Mahlstrom, sondern verfolgen ihre eigenen Pläne ...Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Curse of the Vampire Coast Trailer