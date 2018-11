Total War: Warhammer 2: Kampagnenpaket Curse of the Vampire Coast und Lokhir Fellheart veröffentlicht - 4Players.de

Für Total War: Warhammer 2 ist das Kampagnenpaket Curse of the Vampire Coast (Preis: 15,99 Euro) veröffentlicht worden. Creative Assembly und Sega lassen verlotterte Zombie-Piraten, bis an die Zähne bewaffnete Vampire, Krabbenbestien und schwarze Magie auf die Fantasy-Schlachtfelder los.Das Kampagnenpaket umfasst vier untote legendäre Kommandanten, eine neue Form der Magie (die Lehre der Tiefe), neue Kampagnenmechaniken, verbesserbare Schiffe für jeden legendären Kommandanten, acht legendäre Söldnerregimenter, einen Technologiebaum zur Freischaltung von vier einzigartigen Kommandanten der Vampirküste und neue Einheiten (gigantische Konstrukte, scherenbewehrte Seeungeheuer, ghulische Schrecken und schießwütige Piratenzombies). Die Fraktionen der Vampirküste sind in den Kampagnen "Auge des Mahlstroms" und "Reiche der Sterblichen" spielbar. Sie beteiligen sich jedoch nicht am Wettlauf um den Großen Mahlstrom, sondern verfolgen ihre eigenen Pläne. Details zu den neuen Kampagnenfeatures und -mechaniken, Infamie, Piratenbuchten und Schatzsuchen findet ihr hier Patch-Notes ).Außerdem kann man Lokhir Fellheart (Schrecken der Meere der Dunkelelfen) kostenlos runterladen ( zur Webseite ). Der dunkelelfische Schrecken der Meere führt seine eigene Fraktion an: die Gesegnete Furcht. Zu Beginn des Spiels besitzt er die Insel Chupayotl südlich des Sternenturms von Erzmagier Teclis in Lustria.Letztes aktuelles Video: Curse of the Vampire Coast - Release Trailer