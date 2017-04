MetaMorph: Dungeon Creatures: Strategischer Dungeon Crawler angekündigt - 4Players.de

Screenshot - MetaMorph: Dungeon Creatures (PC) Screenshot - MetaMorph: Dungeon Creatures (PC) Screenshot - MetaMorph: Dungeon Creatures (PC) Screenshot - MetaMorph: Dungeon Creatures (PC) Screenshot - MetaMorph: Dungeon Creatures (PC) Screenshot - MetaMorph: Dungeon Creatures (PC) Screenshot - MetaMorph: Dungeon Creatures (PC)

Die Firefly Studios und das neue Team 'Firefly Labs' haben MetaMorph: Dungeon Creatures für PC angekündigt. Der Dungeon Crawler mit Strategie-Elementen soll "kluges Wandeln" zwischen Charakteren (Seelenwesen) zur Anpassung an die Schwächen und Stärken der Feinde sowie geschickt eingesetzte Fähigkeiten weitaus stärker belohnen, als das eifrige Verdreschen von Gegnern. Vor dem Dungeon-Besuch darf man auswählen, mit welchen Helden, Fähigkeiten und Teams man in das Dungeon hinabsteigen möchte.Während das Hauptteam bei Firefly weiter an Stronghold-Titeln, wie zum Beispiel der mobilen Version von Stronghold Kingdoms, Stronghold 2: Steam Edition oder einem komplett neuen Stronghold-Titel für PC arbeitet, bringt das Firefly-Labs-Team MetaMorph: Dungeon Creatures noch in diesem Jahr als Early-Access-Titel an den Start. Die Vorabzugangphase soll sechs Monate dauern. Anfang 2018 soll die Vollversion erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Trailer EGX Rezzed 2017