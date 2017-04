Domina: Pixel-Gladiatorenschule auf Steam veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Domina (PC) Screenshot - Domina (PC) Screenshot - Domina (PC) Screenshot - Domina (PC) Screenshot - Domina (PC)

DolphinBarn hat mit Domina ein Spiel auf Steam veröffentlicht, das sich um den Aufbau einer Gladiatorenschule im alten Rom dreht. Der Spielverlauf soll vor allem strategisch geprägt sein, wenn man seine Truppe zusammenstellt, trainiert, mit Upgrades austattet und zum blutigen Kampf in die Arenen schickt. Außerdem muss man laut der Infobeschreibung bemüht sein, sich durch politische Einflüsse die Gunst mächtiger Römer zu sichern, um damit seine Siegchancen zu erhöhen und gleichzeitig den eigenen Familien-Namen zu stärken.Zum Preis von 9,99 Euro darf man die Leitung der Gladiatorenschule übernehmen. Bisher ist das Feedback der Nutzer ausgeglichen - viele Käufer beschweren sich über das Fehlen einer Speicherfunktion, so dass man entweder immer wieder von vorne anfangen oder recht lange am Stück spielen muss.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer